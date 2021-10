Diumenge passat, en tornar a casa, després d’estar fora durant tot el cap de setmana, em vaig trobar amb un amic que tornava de fer un llarg tram del Camí de Sant Jaume, em van impressionar algunes de les coses que em va explicar. Recordo que la celebració de l’Any Sant Compostel·là i la tornada dels pelegrins al Camí de Sant Jaume suposen una oportunitat per tornar a avivar les arrels. El cansament del caminar, la varietat de paisatges i la trobada amb persones d’una altra nacionalitat s’obren als pelegrins, va ser el cas del meu amic, al més profund i comú que ens uneix als éssers humans, sempre en recerca, necessitats de veritat i de bellesa, d’una experiència de gràcia, de caritat i de pau, de perdó i de redempció; experiències totes elles amb les que s’ha anat configurant al llarg dels segles el millor del nostre vell continent. Gràcies Antonio per transmetre’m la teva experiència i al Camí de Sant Jaume que tu has recorregut i que tant t’ha servit.