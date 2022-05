Salvador Balliu, un alcalde que meravella

Salvador Balliu (JxCat), alcalde de la termal vila de Caldes de Malavella i President del Consell Comarcal de La Selva, que ha estat protagonista recent d’un vídeo que s’ha fet viral no només a Catalunya sinó també arreu de tot l’Estat espanyol, és sens dubte un bon alcalde. Sovintejo la vila selvatana per raons que ara no venen al cas, hi vaig un mínim de quatre cops al mes i conec molts dels seus vilatans, i puc assegurar i asseguro que la immensa majoria d’ells estan molt d’acord i satisfets amb la tasca política que ve portant a terme el senyor Balliu.

Segons informacions d’innumerables mitjans, la setmana passada Balliu va trobar la seva casa ocupada per tres persones. Davant aquesta anguniosa situació podria haver caigut a la temptació, fent us del seu càrrec de cap absolut de la policia local, d’ordenar als agents de aquest cos que expulsessin de la seva finca els intrusos que l’havien ocupat. Balliu no va fer res d’això i es comportà com un veí més no fent us de les seves prerrogatives que com a primer edil de la població gaudeix. A l’empara de l’article 33 de la Constitució que garanteix el dret a la propietat privada, abans que transcorregueren vint-i-quatre hores de l’ocupació, es va presentar a la comissaria més propera del Mossos i, com a simple ciutadà i en defensa dels seus legítims drets, va denunciar el seu problema. Per part dels agents se li va assegurar que l’endemà podria tornar a casa seva, que l’habitatge ja estaria expedit.

No va ser així, ja que quan Balliu l’endemà es va presentar a la casa de la seva propietat aquesta continuava ocupada, i en requerir als ocupants que l’abandonessin els intrusos no només varen fer cas omís de la justa pretensió del propietari de la finca, sinó que dos d’ells, tal com es veu clarament en el vídeo, l’amenaçaren amb sengles garrots. En veure’s en aquesta situació d’evident perill i tement per la seva integritat física i, evidentment molt nerviós, en un acte reflex de defensa pròpia, Balliu va anar fins a la seva furgoneta on portava eines pròpies d’un jardiner domèstic que és el que és, va agafar la primera que li va venir a les mans, que era una destral, i va fer front a aquells dos poca vergonyes. Cal remarcar que no es tractava d’una família amb criatures i sense sopluig, sinó de simples forasters que havien vingut a les comarques gironines a passar les vacances de Setmana Santa amb el clar propòsit de estalviar-se pagar hotel.

A la comarca de La Selva, i especialment a Caldes, per tractar-se una població molt disseminada en nombroses urbanitzacions, les ocupacions delinqüencials representen un greu problema que molt preocupa les autoritats i ha sensibilitzat a tothom, raó per la qual no és gens estrany que davant aquest tristos i lamentables fets la reacció del la majoria de caldencs així com dels companys de l’equip de govern ha estat exemplar i contundent: recolzament total al seu batlle sense fissures. També l’ha rebut de la direcció nacional de JxCat, encara que amb cert i injustificat retard. No obstant això, més que la manera de procedir dels ocupants de la casa, m’ha semblat àdhuc més recriminable i propi de polítics miserables que els partits que conformen l’oposició a l’Ajuntament de Caldes, ERC, Som Caldes i En Comú Podem, en una junta de portaveus, sense ni tan sols escoltar les explicacions de Balliu, s’han llençat com hienes famèliques contra un company de consistori a veure si en podien treure un profit polític d’un incident que no té res de polític, mitjançant l’emissió d’un vomitiu comunicat verbal en el qual demanaven la dimissió immediata del primer edil. En el moment de redactar aquest article no sabem si aquests amorals polítics de tercera regional s’han ratificat per escrit en el contingut de les seves aberrants manifestacions o, si ans al contrari, han rectificat. En qualsevol cas ha quedat palès amb quin nivell moral actua l’oposició a Caldes. I és que ni en política, per intentar esgarrapar uns quants vots, no tot s’hi val, encara que alguns sembla que ho ignoren. De totes maneres, no crec que si el senyor Balliu es presenta a les properes eleccions, aquest incident li resti ni un sol vot. Ans el contrari.