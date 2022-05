Aquest 29 de maig i amb el lema, «Escoltar amb les oïdes del cor», celebrem la 56ena Jornada Mundial de les Comunicacions Socials.

En el seu missatge, el papa ressalta la importància del «verb escoltar, decisiu en la gramàtica de la comunicació» i alhora, «condició per a un diàleg autèntic».

El papa ens recorda que a la Bíblia, «aprenem que l’escolta no només posseeix el significat d’una percepció acústica, sinó que està lligada a la relació dialògica entre Déu i la humanitat». Així, el llibre del Deuteronomi subratlla l’«Escolta, Israel» (Dt 6:4), com també Sant Pau quan afirma que «la fe prové de l’escolta» (Rm 10:17). I és que «la iniciativa», com diu el papa, «és de Déu que ens parla» i alhora ens escolta, ja que «l’escolta correspon a l’estil humil de Déu». Desgraciadament, «l’home tendeix a fugir de la relació, a tancar les oïdes per no escoltar». És per això, com ens diu Francesc, que «Jesús demanava als seus deixebles que verifiquessin la qualitat de la seva escolta: «Mireu, doncs, com escolteu» Lc 8:18».

Tots tenim orelles, però com diu el papa, «moltes vegades no arribem a escoltar els altres». I és que «hi ha una sordesa interior, pitjor que la sordesa física». Per això el papa ens recorda que «la veritable seu de l’escolta, és el cor», com en el cas del rei Salomó. També Sant Benet subratllava molt aquesta actitud, i per això comença el pròleg a la seva Regla amb la paraula, «escolta».

Lamentablement, com ens diu el papa, «la falta d’escolta que experimentem moltes vegades en la vida quotidiana» i que veiem també «en la vida pública, en lloc d’escoltar l’altre, el que ens agrada és escoltar-nos a nosaltres mateixos». I és que la bona comunicació, com ens diu el papa, «no tracta d’impressionar el públic amb un comentari d’ingeni dirigit a ridiculitzar l’interlocutor, sinó que presta atenció a les raons de l’altre».

El papa reconeix que «és trist quan també a l’Església es formen bàndols ideològics, l’escolta desapareix i el seu lloc l’ocupa contraposicions estèrils» i per això «escoltar és el primer i indispensable ingredient del diàleg i de la bona comunicació». D’aquí que el papa reconegui que «a l’Església també hi ha necessitat d’escoltar i d’escoltar-nos».

Quan el gener d’aquest any, el papa es va reunir amb el consorci internacional de mitjans de comunicació catòlics, «Catholic Fact-Checking», Francesc demanà als periodistes que quan difonguin notícies, no vagin contra les persones i que estiguin sempre amatents a escoltar. Els papa els deia: «Buscar la veritat, també vol dir buscar un antídot als algoritmes dissenyats per maximitzar la rendibilitat comercial i promoure una societat informada, justa, sana i sostenible». El papa es referí en la seva trobada, a la infodèmia o com es distorsiona la realitat amb por i amb notícies falses.

Per això cal agrair als periodistes el seu treball, quan informen des de la veritat i quan posen el diàleg i l’escolta com a base de la informació.