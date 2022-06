El 8 de juny de 1972, avui fa 50 anys, una nena vietnamita, Kim Phuc, va ser protagonista (involuntàriament), d’una impactant foto que va fer la volta al món. Aquella imatge sintetitzava l’horror de la guerra del Vietnam: una nena de nou anys, nua, corrent, plorant pel dolor provocat per les cremades de les bombes que els EUA llançaren per «error» sobre Trang Bang, un petit poble situat al nord de Saigon.

50 anys més tard d’aquell dia fatídic, Kim Phuc participà, l’11 de maig passat, en l’audiència del papa, juntament amb l’autor d’aquella foto, Nick Ut, guanyador d’un premi Pulitzer el 1973 per aquella imatge. Kim Phuc i Nick Ut entregaren al papa Francesc una reproducció d’aquella foto de la nena del napalm.

Aquella imatge de Kim Phuc, amb la pell cremada, personificava la crueltat de la guerra, que sempre recau sobre la gent més indefensa, com passa ara amb els ucraïnesos. Aquella foto recorregué el món i la nena del napalm hagué de passar 14 mesos a l’hospital per tractar les cremades provocades pel napalm.

En una entrevista que li van fer el 2015, Kim Phuc recordava que després d’aquell 8 de juny d’ara fa 50 anys, «no podia trobar la pau. Volia desaparèixer. Fins i tot desitjava la mort. Pensava que si moria, no hauria de patir, mental, física i emocionalment».

Però el que la va salvar, com deia la nena del napalm, va ser «la fe en Déu». El 1982, deu anys després de l’horror del napalm, Kim Phuc començà a estudiar textos religiosos per tenir una resposta al que li havia passat: «Crec que la meva fe va ser la que m’ajudà a abraçar la meva vida de nou. Vaig resar molt demanat ajuda, perquè volia continuar endavant, casar-me, tenir fills. I quan Déu em va concedir això, a partir d’aquell moment, vaig aprendre a perdonar». D’aquesta manera, Kim Phuc va fer les paus amb aquella foto, que abans odiava. Criada en una religió politeista, Kim Phuc va descobrir la Bíblia als 19 anys i el 1982 es va convertir al cristianisme.

Posteriorment, Kim Phuc va estudiar medicina i fundà una organització benèfica per ajudar els nens que són víctimes de la guerra. Ara Kim Phuc utilitza la foto de fa 50 anys com un instrument de pau i per això l’ONU la va designar ambaixadora de bona voluntat.

Uns anys després d’aquell fet horrorós, la nena del napalm deia: «El perdó m’alliberà de l’odi. Encara tinc moltes cicatrius al cos i encara tinc dolors forts, però el meu cor és net. El napalm és molt poderós; però la fe, el perdó i l’amor tenen molt més poder».

Aquella foto d’avui fa 50 anys és un crit contra la barbàrie de la guerra i un clam a favor de la pau, el diàleg i l’entesa entre pobles, cultures i religions. La crida del papa Francesc demanant la fi de la indústria bèl·lica (amb els diners tacats de sang d’aquells que fan negoci amb la venda d’armes), és més urgent que mai, perquè els homes ens reconeguem germans els uns dels altres. I és que la fe en Déu, com ha dit Kim Phuc, és el camí per a una autèntica fraternitat.