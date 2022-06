Santa Caterina i el vell Trueta

Cada cop que vaig al Santa Caterina no puc deixar de sentir la satisfacció que, amb els nostres impostos, disposem d’un equipament tant ample, lluminós i agradable on tot sembla funcionar com un rellotge. Usuaris de la sanitat pública i acompanyants que entren i surten, ambulàncies que van per urgències i el personal sanitari, administratiu i de manteniment que hi treballa. I sabem bé que els falta personal i que els recursos econòmics haurien de ser superiors, però la cosa funciona. Espero a fora, mentre atenen la persona que hi he acompanyat i passejo. Segur que, amb tanta activitat alguna cosa no es fa bé i algú deu tenir raó per a queixar-se, és normal. El parc hospitalari és magnífic, espaiós i agradable, inclosa la colònia de conills que fan vida als jardins interiors. La pena és que els que van dissenyar-ho no pensessin que l’aparcament havia d’estar més a prop o trobar la manera d’enllaçar-lo. Com és possible un error com aquest? Els que van aprovar el projecte deuen moure’s en cotxe oficial i xofer, em dic a mi mateix. Aquesta mancança es compensa, en part, per l’amable criteri del senyor de la tanca que permet l’accés al recinte en cotxe a persones amb mobilitat reduïda.

Mentre em moc penso en que l’horitzontalitat del Santa Caterina contrasta amb la verticalitat del vell Trueta. Però, ben mirat, la verticalitat no és cap problema. Els ascensors fan la feina i encara tot és més a prop. El Trueta també funciona! I mentrestant espero penso en el fet que l’edifici que alguns encara denominem “la Residència” estigui condemnat per obsolet. I rumio: Segur que l’hem de fotre a terra? Segur? Qui ho ha decidit això? És una decisió tècnica, arquitectònica, urbanística o política? Quins arquitectes i tècnics acreditats avalen amb la seva signatura, nom i cognoms que el vell edifici no es pot aprofitar i remodelar? Perquè, si és una decisió política, jo no me n’acabo de refiar. No es pot ampliar amb un altre edifici, alt si molt convé, al mateix parc? Si el treuen d’on és, què hi tenen pensat fer en l’espectacular solar que deixarà? Aquesta no és una qüestió menor. Segur, que s’ha de treure aquell parc hospitalari dient que l’edifici és vell? Us imagineu que a New York trobessin obsolet l’Empire State Building? Fins d’avui en vuit, si no hi ha res de nou.