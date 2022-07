Sense voluntat de jubilar-se

El clàssic entre els clàssics, Beethoven, i la tecnologia al servei de l’espectacle, amb una proposta immersiva de la Fura dels Baus, va servir diumenge per celebrar l’entrada a la seixantena del festival de la Porta Ferrada. Nascut a tocar del monestir el 1958, arriba en plena forma a la sisena dècada: amb programació de luxe (d’Iggy Pop a Simple Minds, passant per Jamie Cullum o Joan Manuel Serrat), dos escenaris simultanis i l’aposta decidida de no deixar les arrels però mirar cap al futur, com demostra el mateix espectacle de la Fura, que convidava a la reflexió sobre l’emergència climàtica.

Porta Ferrada pot presumir de ser el degà dels festivals de Catalunya, però també d’haver estat dels pocs que no es va fer enrere quan va arribar la pandèmia, amb una edició, la de l’estiu del 2020, relativament normal. Amb distància, mascaretes, aforament reduït i concentrat al Guíxols Arena, però el festival va tirar endavant. Era arriscat, però va sortir bé. «La història s’ha imposat a l’actualitat», afirmava llavors el regidor responsable del festival, Josep Saballs. Dos estius després i totalment bolcat en la celebració dels seixanta anys, que l’organització vol allargar encara dues edicions més, Porta Ferrada continua surfejant l’actualitat, deixant enrere les onades de covid i sense pensar, ni de broma i per sort, en la jubilació.