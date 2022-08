Greta Thunberg a Bescanó

L’augment del nivell del mar a la Mediterrània destruirà al país a mitjà termini, les nostres estimades platges de la Costa Brava, el Delta de l’Ebre i l’Albufera de València.

L’ascens continuat de les temperatures, que aquest estiu podem comprovar de forma fefaent, farà que patim sequeres continuades, augmentin els incendis i arribem a tenir la sensació de viure en una nit del foc permanent. Aquesta profecia, la va fer Maria Josep Picó l’any 2007.

En el mateix escrit, la periodista valenciana deia que dependrà de tots plegats evitar l’esclafament global. Això ha de ser una tasca prioritària dels governs, però també de cada un de nosaltres.

Ja fa tres anys que col·laboro amb l’incansable Llorenç Carreres (primer batlle democràtic de Bescanó després del franquisme, esquellotaire de pro, president local de Càrites, activista cultural, promotor del gran recapte...) en l’organització d’activitats en el casalet dels ciclistes del poble, que aquest estiu pretén promoure els valors de l’esport i la ciutadania, entre una trentena de nens i joves del poble.

Aquest any, la conscienciació ecològica en general i el canvi climàtic en particular, és el tema principal sobre el que es vol incidir.

L’activista sueca Greta Thunberg va irrompre als mitjans internacionals l’any 2019, quan tot just tenia 15 anys, arran de la seva protesta continuada davant el Riksdag (parlament suec). Demanava que es fessin accions immediates per combatre el canvi climàtic i generar consciència sobre l’escalfament global, una lluita que ha anat perdent protagonisme. Aquesta activista verda, que, per la seva joventut, al principi va fer molta gràcia als mitjans, amb el temps ha estat convenientment silenciada per xarxes, ràdios i televisions, aprofitant l’adveniment de la pandèmia i altres guerres, que han anant molt bé per treure la seva imatge dels titulars i passar-la a les pàgines interiors, o bé foragitar-la directament dels mitjans.

Aquesta activista del clima, per a qui alguns van demanar el Nobel de la Pau de forma insistent els anys 2019/20/21, ha prosseguit els seus estudis i ara és a prop de fer els 20 anys. Tot i això, continua participant en les concentracions que es fan davant del parlament suec i es proposa publicar un llibre a finals d’any (El llibre del clima) en el qual participen cent destacats activistes i experts sobre el canvi climàtic. Alguns especialistes que sortiran a la publicació ja els he esmentat en d’altres articles, com ara Naomi Klein o Thomas Piketty.

Les accions pacífiques de Greta Thunberg van ser replicades per altres joves a diferents llocs del món i, les grans indústries que comercialitzen els combustibles fòssils van començar a percebre el moviment com una amenaça pels seus interessos.

És per això que, d’una forma discreta i amb les excuses esmentades abans, han anat marginant la persona i el missatge dels mitjans. Aquesta experiència ja la va patir abans Severn Cullis-Suzuki, l’activista canadenca que amb només 12 anys va llegir un aclamat discurs ecologista a la cimera de Rio l’any 1992.

La noia de Vancouver actualment té 42 anys, és llicenciada en Ecologia per la Universitat de Yale i ha viscut fins fa poc en una comunitat Haida (Haida Gawii), en un arxipèlag canadenc que pertany a l’antiga Columbia britànica.

Ja ho sabem, el sistema és un gran Saturn que ho engoleix tot, però on són els ecologistes, pacifistes, antimilitaristes, ambientalistes que no fa tant omplien places i carrers protestant contra l’escalfament global i el canvi climàtic ?

Trobem a faltar aquesta consciència global que va promoure a finals del segle passat el moviment per la pau i ecologista, també a les nostres comarques.

Sortosament hi ha algunes excepcions com SOS Costa Brava, que malda per la protecció del litoral gironí, i Gary Coopers com Llorenç Carreras i els seus valents espartans, que mantenen encesa la flama i procuren que les forces del mal no travessin les termòpiles.

Lectors empedreïts com som, permeteu-nos amics lectors, recomanar-vos un parell de llibres que parlen del tema: El canvi climàtic a casa nostra, de Maria Josep Picó, i Com salvar-nos amb el planeta de l’incansable Joan Surroca, amic col·laborador de l’agenda llatinoamericana, que és un ferm defensor de l’imprescindible decreixement que ens cal a totes les societats occidentals.

Per a Surroca, decréixer no és recular, és un concepte que avui s’estudia a les universitats i se’n parla a tot arreu. Cal moderar el model de producció industrial desenvolupista. Hem d’adonar-nos d’una vegada que els recursos del planeta no són il·limitats.

És urgent un acord que aturi aquesta deriva que ens porta al precipici. Aquesta entesa, per ser efectiva cal que englobi al món occidental, russos, xinesos i altres potències asiàtiques.

Mentre això no arriba, Llorenç Carreras i la gent de Bescanó continuaran lluitant d’una forma silent i constant, i perquè això se sàpiga, han pintat en el poble un mural de la Greta Thunberg i s’hi han fet una foto tots els del casal. Aquesta imatge l’han enviat al moviment perquè la pengi a les seves xarxes. Tothom ha de saber que a Bescanó hi ha gent que treballa contra l’escalfament global i el canvi climàtic.