Aquesta va ser la resposta d’un escolà de Montserrat, quan el monjo gironí P. Jordi Castanyer, professor de l’Escolania, va preguntar a classe quin nom tenia el nexe que uneix el fetus i la mare durant l’embaràs. El noi va confondre «umbilical» amb «dominical».

He recordat aquesta simpàtica anècdota perquè, durant el confinament degut a la pandèmia de la covid-19, molts mossens van fer mans i mànigues per retransmetre l’Eucaristia per la xarxa. Va ser un molt bon servei que s’oferí perquè els malats, els ancians i tots els qui es trobaven a casa, confinats, poguessin seguir la missa a l’ordinador.

Però ara, una vegada la pandèmia està més o menys controlada, molts cristians continuen seguint la missa per Youtube, sense fer acte de presència als temples. Està bé que els ancians i els malalts segueixin la missa per la xarxa, degut a la fragilitat dels anys o de la malaltia, que els impedeix de fer-se presents als temples. Però els deixebles de Jesús que segueixen l’Eucaristia per la xarxa, sense fer acte de presència a les parròquies, estan perdent el cordó dominical, és a dir, allò que uneix els cristians, com a fills de Déu, a la mare Església, de la mateixa manera que el cordó «dominical», que deia l’escolà, uneix el fetus a la mare. Per això les primeres comunitats cristianes «prenien part amb assiduïtat en la fracció del pa» (Ac 2:42), és a dir, a l’Eucaristia que celebraven a les cases. I per això mateix, la Carta als Romans demana als deixebles de Jesús d’assistir sempre a la pregària (Rm 12:12). I és que si l’Eucaristia és el centre, la font i el cimal de la vida cristiana, no podem deixar «d’assistir a les reunions, com alguns ho han pres per costum» (He 10:25), com diu la Carta als Hebreus.

L’Eucaristia, sobretot la dominical, hauria d’aplegar, presencialment, els deixebles de Jesús, en una assemblea de lloança i d’acció de gràcies, tal com el Senyor ens ho va manar, quan en instituir l’Eucaristia, digué: «Feu això en memòria meva» (Lc 22:19). Per això és tan important la missa presencial i no només per mitjà d’internet.

Cal tenir en compte que l’Eucaristia i el rentament dels peus, és a dir, la missa i el servei sol·lícit als altres, estan estretament units, ja que en rentar els peus als deixebles, Jesús també els va dir: «Us he donat exemple perquè, tal com jo us ho he fet, ho feu també vosaltres» (Jo 13:15). Així, cada vegada que rentem els peus als altres, és a dir, cada vegada que servim els altres, fem present Jesús enmig de nosaltres.

I és que no és el mateix veure el Girona per televisió que a Montilivi. L’ambient, les sensacions, l’emoció i la passió per animar l’equip no és el mateix asseguts al sofà que a l’estadi. Igual que no és el mateix «veure» la missa per internet que aplegar-se al voltant de l’altar, a la parròquia. Per això, si encara no assistim presencialment a l’Eucaristia, cal fer-ho, per retrobar el cordó dominical que ens uneix, com a fills de Déu, a la nostra mare Església.