El trist paper de Josep Rull

El relat independentista és una successió de falsedats. Una de les més grans i repetides és la frase «les hemos destrozado la sanidad», atribuida, segons convingui, a Jorge Fernández Díaz o a l’excap de l’Oficina Antifrau, Daniel de Alfonso. Quan pensava que ja la tenien oblidada o arxivada, aquesta setmana l’ha recuperat Josep Rull, aquell noi que aspirava a tot a Convergència i que ha quedat reduït a una simple caricatura. Abans, s’utilitzava molt una expressió, avui en desús, que deia «no és més tonto perquè no s’entrena». Doncs això podria ser Josep Rull, un personatge que, si tingués un mínim d’amor propi, hauria desaparegut per sempre més de la primera línia aquell dia que es va fer fotografiar al seu despatx de Conseller de Territori simulant que treballava, mentre el seu cap, Carles Puigdemont, ja era a Bèlgica després d’haver fugit amagat al maleter d’un cotxe el dia abans.

Rull apareix sempre com el tonto útil per defensar els corruptes del seu partit. Va sortir en aquella icònica foto, al costat de Jordi Turull, Lluís Corominas i Francesc Sánchez, acompanyant al reconegut corrupte Oriol Pujol al jutjat, en un gest supremacista per desafiar a la Justícia. Darrerament, s’està mostrant molt actiu a Twitter defensant la indefensable Laura Borràs: «Per terra, mar i aire, al teu costat presidenta», va escriure el passat 29 de juny. I «cal escoltar-la», va tuitejar el dia que Borràs va arremetre contra tota la Mesa del Parlament amb un incendiari discurs.

Aquest personatge ha escrit aquesta setmana el següent tuit: «A totes les farmàcies, a urgències i a centres de salut cal penjar aquesta foto». I la foto en qüestió és una de Jorge Fernández Díaz atribuint-li aquesta frase: «Les hemos destrozado el sistema sanitario». El tuit en qüestió té quasi 3.000 «m’agrada» i 1.527 retuits. O sigui, uns quants milers de fanàtics seguidors de Rull s’ho han empasssat. «Trumpisme» del millor.

Ja ho vaig explicar per primera vegada l’any 2016, i ho repetiré. Aquesta frase està treta de context de la conversa gravada entre l’exministre de l’Interior, Jorge Fernández Díaz i l’ex cap de l’Oficina Antifrau, Daniel de Alfonso, nomenat, per cert, a proposta de la CDC d’Artur Mas i Josep Rull. En un moment de la conversa, De Alfonso (no Fernández Díaz) diu: «Els hem clavat una bona plantofada amb Ramon Bagó, els hem destrossat el sistema sanitari, els hem acusat». De Alfonso es referia a que havien desbaratat el sistema de presumpta corrupció de la sanitat catalana investigant personatges com Ramón Bagó, que al llarg de la seva vida (va morir el 2018) va fer nombrosos negocis a l’entorn de la Generalitat. Bagó, exdirector general de Turisme i exalcalde de Calella, va compaginar la direcció del grup Serhs, un holding d’empreses que, entre moltes altres activitats, subministrava serveis als hospitals, amb la presidència del Consorci de Salut i Social de Catalunya entre 1999 i 2008, que integrava a 42 hospitals i 76 centres privats. Es tractava d’un possible cas de corrupció i tràfic d’influències.

La sanitat catalana, tal com l’havíem conegut abans del 2010, ja se la van carregar solets Artur Mas i Boi Ruiz amb les retallades més dràstiques de tot l’Estat, i de les quals, segons els diferents indicadors, no s’ha recuperat mai més. Fernández Díaz i De Alfonso podran ser el que vulguin, però no tenien cap poder per retallar ni un euro de la sanitat, ni de cap partida de la Generalitat. Això corresponia al Govern de Convergència, el partit de Josep Rull, el qual no fa de franc el paper de tonto útil i d’etern defensor de corruptes. El tenen ben col·locat a la Mútua de Terrassa. Precisament, les mútues van ser les entitats més beneficiades per les retallades d’Artur Mas i Boi Ruiz, els companys de partit de Josep Rull. D’això va el Procés.