El CAC i el Mundial

Aprofitant que s’acostaven les Fires i que el circ Raluy encara no havia començat les funcions, el Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) va venir a Girona per obrir una etapa de sessions plenàries descentralitzades. El que en va sortir va ser de traca: com que aquí no hi ha, es veu, prou coses per fiscalitzar, van aprovar una declaració adreçada als mitjans que cobriran el Mundial de Futbol de Qatar on se’ls demana que «utilitzin la màxima diversitat de fonts i punts de vista i que no obvïin esmentar el context laboral i social en què es desenvoluparà la competició». Estan preocupats, es veu, els Xirgu i companyia, per la falta de llibertats en aquell indret i per això demanen «incloure elements informatius com el respecte de drets fonamentals en l’àmbit laboral, la igualtat home-dona i els drets del col·lectiu LGBTI+». Mai uns diners públics havien estat tan ben invertits.

Curiosament, aquell mateix dia Televisió de Catalunya va menystenir l’Spar Girona, un equip d’elit de bàsquet femení, i es van quedar tan amples. Ningú en dirà res ni s’escandalitzarà, òbviament, però resulta que per a TV3 un partit d’handbol masculí del Barça és més important que el darrer, i decisiu quart, d’un duel d’Eurolliga femenina. Això sí, quan parlem del Mundial de Qatar, parleu d’igualtat.