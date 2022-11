Fumferències i suïcidis polítics

La setmana passada, l’alcalde Roses, Joan Plana (32), i el regidor d’Hisenda, Marc Danés (44) –un llicenciat en història i un graduat en dret– han fet públics els comptes de la vila per a l’any que ve. Un pressupost, que puja fins a gairebé 40 milions d’euros –una xifra que difícilment els deixarien controlar en el «món real», aquell que mouen les empreses i les finances, perquè cap dels dos ha tingut cap formació o experiència específica en economia, ni s’ha distingit com a emprenedor de res fora de la política. Només en Danés ha treballat alguns anys en un entorn professional com a comercial de banca. Això no obstant, comparteixen una ambició i un egocentrisme que no són «d’eixe món», tot convertint la «res pública» en el seu particular «país de les meravelles». Gràcies a les regles de la democràcia, n’han tingut prou amb un xic de retòrica i una bona dosi de demagògia, per fer-se amb unes parcel·les de poder que altrament mai haurien pogut assolir. Ara, però, els seus camins se separaran, perquè «dos galls en un galliner, no pot ser».

Qui es queda amb l’Ajuntament, és en Joan Plana, que fa uns dies va anunciar la seva intenció de continuar en el càrrec amb una xerrada perfectament «apte» per aquests temps: fum, fum i més fum. Com es pot parlar d’«Un Futur Compartit», quan s’ha estat incapaç d’arreglar res del present? A Roses, el Top Manta ha tingut una temporada de rècord, les drogues es venen i consumeixen a plena llum del dia, el poble està brut, ningú no fa cas de les ordenances municipals, les batalles campals entre bandes rivals estan a l’ordre del dia, etc. En canvi, acaben de multar al castanyer de tota la vida amb 2.500 € perquè li faltava un paper. Se n’ha anat a vendre al costat dels manters a veure si allà el deixen tranquil. Així i tot, sembla que els militants d’ERC li han comprat a Plana conceptes com «sostenibilitat, modernitat i orgull» als que òbviament aspira qualsevol municipi del món i que a Roses en gaudim des de fa molts anys, com si els hagués inventat. L’acaben de confirmar com a candidat per aclamació. «Pare, perdona’ls perquè no saben el que fan» (Lluc, 23:34)

Ara –la «bomba» informativa d’aquests últims mesos, ha estat l’entrevista d’en Marc Danés a Empordà TV. «No crec que (Sílvia Ripoll) sigui la millor candidata per encapçalar la llista de Junts a les pròximes eleccions municipals» va afirmar davant la càmera en referència a la seva eliminació del procés de primàries, on va obtenir un 36,36% dels avals davant del 76,76% de la seva companya de govern, tot demostrant que «saber perdre» tampoc és cap de les seves virtuts. A Roses, fa temps que diuen que l’únic motiu pel qual Junts no ha trencat encara la fràgil coalició amb ERC, era precisament la pressió que exercia Danés per acabar el mandat, ja que és l’únic regidor del grup que no disposa d’una font d’ingressos alternativa.

Veurem si el seu «suïcidi polític» farà canviar d’estratègia al seu –ara ja «ex»– partit. El que està clar, és que en Marc ha deixat en anecdòtica la «fumferència» de l’alcalde.