ZBE a la vista!

Si no ho tinc mal entès, demà diumenge, dia 13, s’acaba el termini per participar en una enquesta que ha organitzat l’Ajuntament de Girona per tal de conèixer l’opinió de la ciutadania respecte de la propera implantació a la ciutat de la Zona de Baixes Emissions (ZBE). Efectivament, la llei 7/2021 sobre el canvi climàtic i la transició energètica contempla l’obligatorietat dels municipis que superin els 50.000 habitants de dotar-se d’un pla específic que incorpori mesures sobre mobilitat urbana sostenible i d’altres d’específiques per reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle de tal manera que la proposta resultant es puguin aplicar abans que s’acabi el 2023.

El pla que s’haurà de presentar a aprovació del ple municipal ha de definir l’àmbit on s’aplicaran les restriccions circulatòries i d’estacionament de vehicles, amb el noble objectiu de millorar la qualitat de l’aire, eliminar partícules en suspensió, diòxid de nitrogen i també sorolls. Són mesures que poden contribuir a mitigar el canvi climàtic i millorar la seguretat viària reduint de passada la sinistralitat als nostres carrers. L’enquesta fa moltes preguntes, algunes d’elles segurament direccionals pensades per obtenir una determinada resposta, com per exemple: «sabies que a determinades hores del dia en determinats carrers, la contaminació de Girona supera la fixada per llei?». Òndia! Poc ho sabia pas això, perquè no sé què diu la llei ni quin nivell té el meu carrer, o sigui que amb un «no» ja preparo que s’estableixin les restriccions que estimin més convenient. Naturalment, en la pregunta següent ja et preparen per a la patacada anunciada: «acceptaries augmentar els temps de desplaçaments urbans per millorar la qualitat de l’aire?» «I per reduir la contaminació acústica?» Tot i que es permet contestar anònimament, el participant pot intuir que segons quines siguin les seves respostes pot aparèixer com un ciutadà poc solidari i menys complidor de les lleis. El treball que s’ha posat a la consideració de la ciutadania també s’interessa per un objectiu concret: «creus que la implantació de la ZBE pot afectar els teus desplaçaments?». Aquesta és la mare dels ous de tot plegat! Segurament serà així i per aquesta raó també pregunten per les alternatives una vegada siguin obligatoris els distintius ambientals que hauran de portar els vehicles: comprar un cotxe nou, utilitzar el transport públic, un vehicle compartit o no fer desplaçaments!

Amb tot, però, la pregunta clau de l’enquesta és la següent: «Què és més important per a tu, el dret a la mobilitat o el dret a la salut?». Aquesta és de nota perquè òbviament molts dels enquestats voldrien contestar que les dues. Però ai las!, això no és possible. S’ha de triar entre salut o mobilitat com si ambdues coses no poguessin ser compatibles. En qualsevol cas, el buidatge de les respostes suposo que possibilitarà que abans del mes de març es pugui dur al plenari una ordenança especial per tirar endavant aquesta ZBE que obliga la llei per salvar-nos de les dioxines contaminants. Aleshores tindrem una proposta concreta d’implantació de les de baixes emissions a la ciutat dels quatre rius. Però una cosa serà el paper on estarà escrita la normativa i l’altra la seva aplicació pràctica. És evident que si es pensa dur a terme com es fa amb els senyals de 30 que no es compleixen ni es fan complir i, per a més inri, es retiren ressalts d’alguns carrers per afavorir la velocitat dels automòbils, aleshores el més prudent serà deixar-ho tot tal com està, donar carta blanca en la interpretació dels senyals de circulació com fan tants ciclistes i que Déu i/o els mandataris que s’han reunit a Sharm el-Sheikh (on s’hi han desplaçat amb avions altament contaminants) hi facin més que nosaltres. O esperar que passi el temps i, ja sense cotxes que amb la nova llei no podran circular, aleshores podrem utilitzar massivament aquests carrils bici que han aparegut a la ciutat convertits en els nous eixos urbans del nostre futur immediat.