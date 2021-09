L’11 de setembre del 1978, en el context d’una manifestació a Barcelona, Gustau Muñoz de Bustillo es desploma en una vorera del carrer Ferran, a prop de la confluència amb el carrer Avinyó, abatut per un tret a l’esquena. Un tret efectuat per la policia. En el moment de la mort, Gustau tenia només setze anys i havia acompanyat a la protesta el seu germà Marc, de divuit. Malgrat les confessions dels policies i de diversos testimonis, el cas va ser arxivat sense arribar a judici i mai ningú no va ser jutjat ni condemnat arran d’aquell assassinat.

L’espai Sense ficció estrena aquesta nit (22.05 h, TV3) Gustau, la Transició al descobert, un documental dirigit per Jaume Domènech que narra la recerca de veritat i justícia per part de la família de Gustau. L’assassinat del jove és «el punt de partida per qüestionar una Transició de la qual s’han silenciat els centenars de crims comesos des dels seus inicis», segons detalla la CCMA en un comunicat. En aquest escenari, l’obertura de la jurisdicció universal sorgeix com a única sortida enfront de la impunitat sostinguda fins a l’actualitat per un complex entramat.

Tot seguit, s’emetrà Nae pasaran!, un documental que recorda el boicot d’uns treballadors a la Força Aèria de la Xile de Pinochet.