Una empresa britànica ha fet una oferta només apte per als seguidors més fidels de la família Simpson. Platino Casino ofereix 7.000 dòlars (6.034,94 euros) a qui estigui disposat a veure tots els capítols, així com la pel·lícula de la sèrie emesa en cinemes. La persona que resulti seleccionada haurà de prendre nota i analitzar amb detall els esdeveniments més rellevants que tenen lloc al llarg de les trames de la sèrie per, posteriorment, ajudar els experts a predir el futur. En l’oferta, l’empresa detalla que la feina «requereix un mínim de 35,5 hores setmanals» per poder veure les gairebé 300 hores de la ficció així com la pel·lícula estrenada el 2007, amb un límit temporal de vuit setmanes.