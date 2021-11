Alta tensión tindrà una nova oportunitat a Mediaset España. El grup de comunicació ha decidit continuar amb les gravacions del concurs presentat per Christian Gálvez malgrat el seu discret rendiment en els matins de Cuatro, on actualment registra dades entorn al 4% de quota de pantalla. Per elevar aquests resultats, la cadena ha anunciat una sèrie de novetats amb les quals intentarà atraure un major nombre de televidents. El format produït per Fénix Media Audiovisual introduirà canvis en la il·luminació perquè les proves siguin més visuals i proposarà nous reptes als concursants. A més, triplicarà la quantitat de públic a les grades del plató.