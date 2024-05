Eleccions catalanes 2024 en directe: Resultats i informació del 12M

El PP proposta simplificar els trams autonòmics de l'IRPF

El candidat del PP per Girona, Jaume Veray, ha anunciat un paquet de mesures per generar ocupació i alleugerir fiscalment els catalans. Entre les propostes dels populars hi ha la simplificació i reducció de tots els trams autonòmics de l’IRPF, una tarifa zero durant dos anys per als nous autònoms i el «xec formació» per a persones aturades majors de 45 anys.