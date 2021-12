Netflix ha confirmat la data d’estrena de Feria: la luz más oscura, el seu nou thriller de misteri creat per Carlos Montero, artífex d’Élite i El desorden que dejas, i Agustín Martínez, responsable de La caza. Monteperdido. La sèrie estarà disponible al catàleg de la plataforma a partir del pròxim divendres 28 de gener.

Produïda per Filmax i dirigida per Jorge Dorado i Carles Torrens, la ficció s’ambienta en un petit poble de la serra andalusa a mitjan anys noranta. El repartiment principal està encapçalat per Carla Campra i Ana Tomeno com les germanes Eva i Sofia. Completen l’elenc Isak Férriz, Marta Nieto, Ángela Cremonte, Patricia López Arnaiz i Ernest Villegas.

Montero i Martínez parlen d’aquesta manera sobre el punt de partida del seu nou projecte: «Tens 17 anys, vius a Andalusia als 90 i un dia la teva germana i tu descobriu que els vostres pares han estat acusats de matar més de vint persones. Han desaparegut i us han deixat soles davant un poble que demana justícia».

Una història en què també hi haurà «una secta, música grunge, éssers fantàstics i una mina que sembla un laberint», segons avancen els mateixos creadors de la ficció, que promet ser convertir-se en un dels nous èxits entre el públic juvenil de la plataforma.