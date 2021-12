La Critics Choice Association (CCA) ha decidit cancel·lar la gala dels seus premis, prevista per al pròxim 9 de gener, per la crisi de la Covid-19. Els guardons, que compten amb el suport majoritari de Hollywood, pretenien substituir aquest anys els Globus d’Or. La CCA agrupa a mig miler de crítics cinematogràfics dels Estats Units i Canadà, els seus premis complien aquest any la seva 27a edició i Belfast i West Side Story lideraven les nominacions. «La decisió més prudent i responsable en aquest punt és posposar la cerimònia. Estem treballant per trobar una nova data per celebrar una gala presencial i amb la salut com a principal prioritat», assenyala el comunicat difós a Twitter per la CCA.