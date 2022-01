Amazon Prime Video va ser la plataforma amb més estrenes de produccions espanyoles l’any 2021, un total de 25, seguida de prop per Netflix, amb 23, i Movistar+, que ha arribat a 17, segons l’informe de la consultora GECA sobre plataformes OTT (Over The Top), les que distribueixen continguts audiovisuals a través d’internet a diferents dispositius tant per a canals lineals com vídeo sota demanda, que s’ha fet públic aquest dimarts. A aquestes tres els segueixen en el rànquing d’aquest any que ja ha acabat Atresplayer Premium, amb 15; RTVE Play, 12; HBO Max, 7; Mitele Plus (Mediaset), 2; Filmin, també 2, i DAZN i Disney+, que en tenen una cada una.

L’estudi també ha comptabilitzat les hores de contingut inèdit emès. Al primer lloc hi ha Mitele Plus, amb 668 hores, una xifra molt per sobre de la dels seus competidors. Les produccions que ho han fet possible són els realitys Solo/Sola i Sobreviviré. Per darrere ve Amazon Prime amb 107 hores i Atresplayer, amb 93. Quant a les produccions espanyoles de ficció, és Netflix la que encapçala el rànquing amb 17, i després d’aquesta, Amazon Prime , amb 12, i Atresplayer Premium, amb 10. Les hores emeses en aquesta categoria de ficció col·loquen Atresplayer Premium a dalt de tot de la llista, amb 73 hores aquest any 2021, el més productiu per a la plataforma, ja que quatre de les seves sèries són les que més hores acumulen. Netflix li ve al darrere amb 72 hores. Així mateix, l’informe remarca l’interès que està destacant la producció espanyola entre els consumidors de plataformes, ja que la meitat de les sèries més vistes fins al baròmetre del mes d’octubre (és a dir, falta computar el novembre i el desembre), són espanyoles: La casa de papel (que és precisament la número 1), La que se avecina (la segona més vista), El pueblo (la vuitena), Élite (la novena) i Vis a vis (la desena). La llista es completa amb The good doctor (tercera), Vikingos (quarta), El cuento de la criada (cinquena), Anatomía de Grey (sisena) i The Walking Dead (setena).