RTVE Play, la plataforma gratuïta que substitueix A la Carta, comença l’any carregada d’estrenes de sèries, pel·lícules i documentals, entre les quals hi ha minisèries, drames, thrillers, comèdies, musicals i adaptacions, com la britànica House of Cards, Los Miserables, Ser o no ser, Trueno i The Split entre d’altres. Totes aquestes sèries estaran disponibles, en streaming, i sense cap cost, durant les properes setmanes a la paltaforma. RTVE Play vol donar un nou gir als continguts originals de la corporació pública, oferint també produccions externes, per tal de fer-se un lloc dins el creixent i cada dia més competit mercat de l’streaming.