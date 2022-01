TVE està treballant a la tornada del format La noche D. Els directius de la cadena pública estan molt satisfets amb l’espai i volen renovar-lo per una tercera temporada. Tot i això, s’han trobat amb un imprevist: l’actor Dani Rovira ha rebutjat continuar sent el presentador d’aquest espai televisiu.

L’actor, que en un primer moment sí que es va mostrar receptiu per signar una nova renovació amb TVE, finalment ha decidit deslligar-se de l’espai per emprendre nous projectes professionals el 2022. La seva decisió és definitiva.

Tot i això, TVE pretén seguir endavant amb aquest programa i encarregar nous programes del format desenvolupat per les productores Good Mood i The Pool, liderades per Dani Écija i Andrés Varela, respectivament.

Totes dues productores ja han començat a treballar en un nou plantejament per a la presentació del programa, un xou nocturn que dedica cada una de les seves entregues a un tema concret i l’explora des de diferents vessants, com l’humor o els jocs, amb l’ajut de convidats del món de la música, la televisió, el cinema o l’esport.

La televisió pública espanyola està conforme amb les dades de l’espai, la segona temporada del qual va arrencar el 26 d’octubre passat davant un 9,5% de quota de pantalla i reunint prop del milió d’espectadors davant del televisor.

Final de temporada

El programa fins ara presentat pel protagonista de la pel·lícula Ocho apellidos vascos s’ha mantingut en aquesta línia en les seves entregues posteriors, registrant el màxim el 4 de gener amb un 9,2% i 1.160.000.

La noche D va tancar temporada aquesta mateixa setmana, amb Dani Rovira rebent al plató les actrius Ana Milán i Toni Acosta, els cantants David Bustamante i Antonio Orozco i l’humorista José Corbacho. El seu darrer lliurament va reunir un 9,4% de quota de pantalla amb 1.073.000 seguidors.