El tècnic italià Carlo Ancelotti no va tenir sorpreses negatives a l’últim entrenament abans de rebre l’Elx d’avui (16.15h), i recupera el meta belga Thibaut Courtois, el defensa brasiler Éder Militao i el davanter francès Karim Benzema respecte al duel coper de l’últim dijous davant del mateix rival. Per contra, Dani Carvajal, Jesús Vallejo, Marco Asensio i Mariano seran baixes per un duel al Bernabéu que pot servir de revenja per a l’Elx de Francisco Rodríguez.