La minisèrie Obi-Wan Kenobi s’estrenarà el pròxim 25 de maig a Disney+, segons han revelat la plataforma i la productora Lucasfilm. Aquesta minisèrie és la producció més esperada de l’any per als seguidors de la franquícia. Els espectadors ja coneixien el mes d’estrena, a causa de la distracció d’un dels directius de Disney+ en un esdeveniment virtual celebrat la setmana passada, però no la data exacta. Sobre la trama d’Obi-Wan Kenobi, protagonitzada per l’actor escocès Ewan McGregor, fins ara només se sap que estarà ambientada deu anys després del que va passar a la pel·lícula Star Wars: Episodi III – La Venjança dels Sith (2005).