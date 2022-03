TV3 estrena aquesta nit, a les 22.05 h, Cucut, un drama amb vocació de thriller, de cinc capítols de 45 minuts cada un, que pren la pel·lícula La vida sense la Sara Amat com a punt de partida. Maria Morera i Biel Rossell interpreten ara els personatges de Sara i Pep. La Sara fa dos anys que va desaparèixer i al poble no n’han tornat a tenir notícies. En Pep, que sempre n’ha estat enamorat, surt a buscar-la en un intent desesperat d’entendre com i per què va fugir de Trinquet. Produïda per Isona Passola i dirigida per Laura Jou i Fernando Trullols Santiago, Cucut ha estat rodada en una dotzena de localitats arreu de Catalunya, incloent-hi Besalú.