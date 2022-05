Atresmedia va presentar ahir als mitjans Los Borbones: una familia real, la primera sèrie documental sobre la Família Reial espanyola, que s’estrenarà el proper 31 de maig de manera simultània a La Sexta i Atresplayer Premium, on es podran veure la resta de capítols. Dirigida pel creador Aitor Gabilondo i la periodista Ana Pastor, el primer dels sis episodis compta amb els testimonis de José Luis Rodriguez Zapatero, José Manuel García Margallo, Iñaki Gabilondo, Pilar Urbà, Fernando Ónega, José Antonio Zarzalejos o Carmen Enríquez.

Los Borbones: una familia real explica la història recent de la corona espanyola, una de les monarquies més antigues d’Europa i posa el focus a la successió i al regnat de Joan Carles I, que va concloure amb l’abdicació del monarca, explica la cadena. A través de l’arxiu documental i entrevistes amb el seu entorn i amb experts, es pretén mostrar una imatge inèdita de la vida dels Borbones des d’Alfons XIII fins avui.

«El projecte va néixer amb una pregunta: Com que no hi ha una sèrie documental de la Família Reial?», va revelar Ana Pastor a la roda de premsa celebrada a Madrid. La periodista creu que era important «no fer un documental anacrònic» i, malgrat que creu que «s’ha protegit la Família Reial», també considera que «és el moment de parlar-ne, sobretot per la generació de la transició». «És un moment de fer retrat crític de aquesta família que ens condiciona a tots», va insistir la presentadora de El Objetivo.

Per intentar desgranar la monarquia espanyola, «li comuniquem a Casa Real el projecte, però no li hem no desvetllem l’estructura i el contingut», va confessar Pastor, alhora que va assegurar que «no hi ha hagut una trucada per controlar». «Apropar-nos a aquest tema sent crítics sense bombardejar… El més complicat ha estat el tema», va reconèixer per la seva banda Gabilondo, creador de sèries com El príncipe, o Vivir sin permiso. Sobre el desenvolupament dels episodis, Ana Pastor va admetre: «A mi hi ha coses que em segueixen sorprenent per com n’eren d’evidents i com n’havíem de ser de cecs».