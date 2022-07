La Resistencia de Movistar Plus+ va acomiadar ahir la seva temporada a Eivissa, l’illa balear que també va acollir dimecres el programa de David Broncano. La convidada va ser Rigoberta Bandini, que s’ha erigit en una de les revelacions musicals de l’any, sobretot després del seu pas pel Benidorm Fest, on es va posicionar com a candidata al festival d’Eurovisió amb el tema Ay mamá. L’actriu i cantant Paula Ribó, nom real de la cantat, va sorprendre amb una inesperada notícia: «Em retiro per una estona llarga».

«He d’explicar una cosa importantíssima», va començar anunciant Bandini en el programa. «A la tardor faré el final de la gira i després, em retiro una temporada llarga. Però retirar-me dels escenaris no significa que no continuï treballant», va aclarir. L’artista va mirar d’explicar després la seva decisió: «La veritat és que ja estic una miqueta fins al cony de tot i no puc més. Aviat anunciarem la gira de tardor i acabarem amb això», va afirmar l’artista, que aquesta tardor també té previst llançar un disc. Bandini va anar al programa de Movistar Plus+ per repassar, amb David Broncano, la intensitat amb què havia viscut aquest últim any. Aquest estiu a Girona ja ha actuat a l’Ítaca a l’Estartit i tancarà Cap Roig el 15 d’agost.