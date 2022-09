La franja de 20 h a 21 h continua essent un autèntic maldecap per a Telecinco, a causa de l’imbatible lideratge del concurs Pasapalabra, que arrasa cada tarda amb quotes superiors al 20% a Antena 3. La cadena de Mediaset planejava estrenar aquesta pròxima tardor El ático, un nou format amb el presentador Ion Aramendi, per fer front al concurs conduït per Roberto Leal. Tot i això, l’espai no ha rebut llum verda. Segons avança el portal Semana, la direcció de la corporació privada ha pres la decisió de cancel·lar el projecte, que havia de ser produït per Fremantle, responsable d’altres formats com Got Talent i Pesadilla en el paraíso.