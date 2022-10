L’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, va rebrer ahir al matí a a l’Ajuntament els membres del Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC). Van assistir a la trobada el president del CAC, Xevi Xirgo; la vicepresidenta, Rosa Maria Molló; la consellera secretària, Laura Pinyol, i els consellers Enric Casas i Miquel Miralles. Per part del consistori, hi van ser també el regidor d’Urbanisme i Activitats, Lluís Martí, i la regidora d’Hisenda i Règim Interior, M. Àngels Planas. En la reunió celebrada posteriorment, el CAC va aprovar una declaració que insta als mitjans a no obviar el context laboral i social de Qatar durant el Mundial de futbol que s’hi disputarà a partir de novembre.