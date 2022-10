El món a Rac1, conduït pel periodista Jordi Basté a la cadena Rac1, ha guanyat el premi Ondas al millor programa de ràdio. Els guardons es van fer públics ahir a la tarda a la Cadena Ser, organitzadora de les distincions. El periodista Carles Francino s’ha endut l’Ondas a la trajectòria o millor labor professional, mentre que l’humorista Andreu Buenafuente ha estat considerat el millor presentador. El programa Joc de Cartes, de TV3, ha estat el millor programa de cadenes no nacionals i el Festival Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols, que enguany ha celebrat el seu 60è aniversari, ha rebut una menció especial del jurat en l’àmbit dels premis nacionals de música. Saber y ganar, el concurs conduït per Jordi Hurtado, ha estat considerat el millor programa d’entreteniment.

Dins l’àmbit de la televisió, la resta de guardons han estat per a 800 metros, la sèrie de Netflix que narra els atemptats del 17 d’agost del 2017 a Barcelona i Cambrils, com a millor documental o sèrie documental; per a la cobertura de la guerra d’Ucraïna de RTVE com a millor programa d’actualitat o cobertura especial; per a La que se avecina, de Telecinco / Mediaset España com a millor sèrie de comèdia; per a Cardo, d’Atresmedia, com a millor sèrie de drama; per a Javier Cámara a Vota Juan, Vamos Juan i Venga Juan, d’HBO Max, com a millor intèrpret masculí en ficció, i per a Elena Rivera a Los herederos de la Tierra i Sequía de RTVE com a millor intèrpret femenina en ficció.

Pel que fa als premis nacionals de ràdio, a banda del que s’ha endut el programa de Basté també s’ha premiat Boulevard per l’especial Cárceles Vascas, de Radio Euskadi, com a millor programa de ràdio de proximitat. La Desbandá, de Onda Color, ha rebut una menció especial. La millor programació especial de ràdio ha estat la cobertura de Radio Nacional de España (RNE) de la guerra d’Ucraïna, encarnada en la figura del periodista i enviat especial Fran Sevilla; mentre que la millor idea radiofònica se l’ha endut El descampao amanece, Mirando al Espacio, de Sergio Mena, a la cadena Ser.