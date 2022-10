Tots hem pensat en algun moment de la nostra vida que si ho haguéssim sabut, no hauríem pres aquesta decisió o fet alguna cosa del que després ens n’hem penedit. Un sentiment universal aquest, com demostra que una guionista turca escrivís una sèrie que parteix d’aquesta premissa per explicar una història de segones oportunitats.

Però la ficció, una barreja de drama i comèdia, va topar amb les normes morals del Govern turc, que va vetar un dels personatges per ser homosexual, i Ece Yorenç, que així es diu la creadora, va agafar els seus estris i va acabar a Netflix España. Així va néixer Si lo hubiera sabido, producció que avui arriba a la plataforma. La protagonitzen Megan Montaner (Velvet Colección), Miquel Fernández (Apagón) i l’argentí Michel Noher (La unidad). La sèrie explica la història d’Emma (Montaner), una noia de trenta anys que va deixar els estudis per cuidar els seus bessons i que sent que la seva vida no és el que havia somiat. A sobre, les coses no van bé amb el seu marit, Nando (Fernández) -un paio que simula no veure el desgast i porta una vida paral·lela-, i per això acaba demanant el divorci. Però, de sobte, hi ha un eclipsi i troba que ha retrocedit una dècada en el temps, cosa que li ofereix l’oportunitat de viure una altra vida. I conèixer Rubén (Noher), un atractiu galant que completarà el triangle amorós. Tot i això, amb el que no compta Emma és que aquesta nova vida d’èxit professional implicarà quedar-se sense els seus fills. Canvis de dècada, girs inesperats i transformacions contínues en la psicologia dels personatges -perquè tornaran a viure la seva vintena (alguns amb la saviesa de la trentena, el somni de tots) i perquè no saben bé què és el que volen- succeeixen al llarg d’aquests vuit capítols en què es barregen moments de drama amb altres de més còmics. Això demostra que es manté l’essència de la ficció turca, malgrat que la guionista espanyola Irma Correa hagi fet una adaptació a la nostra realitat, amb Sevilla com a decorat de fons.