Tinder, parelles obertes, poliamor... El món de les relacions ha patit un enorme tomb en les darreres dècades, passant del matrimoni monògam de les generacions anteriors a la recerca de noves perspectives, un terreny que explora sense complexos El fin del amor, la sèrie que arriba avui a Amazon Prime Video. Basada en el manifest feminista i semiautobiogràfic homònim de l’argentina Tamara Tenenbaum (amb el contundent subtítol de Amar y follar en el siglo XXI), la ficció compta amb l’actriu i cantant Lali Espósito (Sky rojo) com a protagonista i com a productora executiva la catalana Leticia Dolera, que a més exerceix com a directora dels dos primers capítols.

«L’amor romàntic està basat en la idea que les dones tenen com a objectiu trobar un amor de parella, i això s’acaba. L’amor de parella pot continuar existint i és diví, però allò que s’acaba és la idea que les dones ho tenim com a sentit de la nostra vida», explica sobre el títol de la sèrie la mateixa Tenenbaum, convertida en un referent per a les generacions més joves del seu país.

«És una feminista que es troba tot el dia parlant de la llibertat de la dona i que s’adona que no se sent lliure. En aquesta recerca de la llibertat trobareu quines estructures necessita trencar i això comportarà un autoconeixement personal i un procés de maduresa, com passa en totes les crisis personals», explica Dolera, que es va sumar al projecte perquè va sentir «que era una història universal que podia interpel·lar qualsevol» i «no perdia la mirada crítica».

«El meu personatge és superincorrecte, té un munt de llums i ombres, perquè així som els éssers humans», recalca Espósito, que destaca «la valentia» de Tenenbaum a l’hora d’abordar aquest personatge «femení disruptiu, que no és l’ideal per a gran part de la indústria audiovisual». Dolera va més enllà, i parla del «miracle» que suposa tirar endavant un projecte així, liderat per dones, «i que no s’hagi plantejat des d’allò alternatiu, des d’allò independent, en una indústria tan masculinitzada com l’argentina».