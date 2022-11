El director de l’òpera La gata perduda i cantant del grup Obeses Arnau Tordera era el convidat del programa de TV3 Planta baixa d’aquest passat dijous, juntament amb Mouna Haloul i Joana Duch, membres de l’equip. Però llavors, Gerard Piqué va decidir anunciar la retirada del Barça. I això va propiciar que el programa plantés als tres convidats, segons va explicar el mateix Tordera en un vídeo emès a través del seu perfil oficial d’Instagram. Tordera denuncia el tracte «denigrant» que ha patit per part de la cadena, que a més estrenava el docu-reality Òpera prima, on es mostra com es va gestar el projecte col·laboratiu impulsat pel Liceu fa quatre anys per estrenar La gata perduda.

Tordera es queixa que ja eren als estudis de TV3 quan se’ls va comunicar la suspensió. I explica que, com viu a Tona, va perdre quatre hores per a res. També addueix que mentre als convidats se’ls paga el taxi fins a les instal·lacions de TV3, ells van haver d’anar pel seu compte. I es lamenta: «Fins quan haurem d’aguantar aquesta submissió al món de l’esport?».