Tot té un principi i un final, sense excepció. Meredith Grey, la doctora a qui dona vida des de fa més de 17 anys l’actriu Ellen Pompeo, abandonarà el fictici Seattle Grace Hospital en la 21a temporada d’Anatomía de Grey. Els rumors sobre la sortida de Pompeo de l’elenc de la ficció creada per Shonda Rhymes feia anys que circulaven i, segons es després del darrer avançament de la temporada, que s’estrenarà el mes de febrer de l’any vinent, ara es confirmen.

Els responsables de la ficció de la cadena nord-americana ABC ja havien avançat a principis d’aquest any que la protagonista cada vegada tindria menys participació en les trames. No obstant això, la darrera promoció de la nova temporada, llançada el passat dijous, mostra a la doctora Meredith Grey abandonant el centre hospitalari. «Meredith deixa Seattle per començar de nou» apareix sobreimpressionat a la citada escena.

Per la majoria dels seguidors d’Anatomía de Grey, la notícia no és cap gran novetat. Pompeo, que ja compta amb nous projectes de ficció, ja havia deixat anar en diverses entrevistes concedides en els darrers anys la seva intenció de sortir de la sèrie, atès que en la seva opinió, la trama s’havia allargat excessivament.