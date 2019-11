Antoni Juan Pastor, nou director del Trueta

El doctor Antoni Juan Pastor ha estat nomenat nou director de l'Hospital Universitari de Girona Josep Trueta per part del Consell d'Administració de l'Institut Català de la Salut (ICS). Té 46 anys i és natural de Palma de Mallorca, és doctor en Medicina Interna per l'Hospital Universitari de Bellvitge i va cursar estudis de Direcció de Serveis Integrats de Salut a ESADE. El juny del 2011 va incorporar-se com a director clínic d'urgències, Medicina Interna i Malalties Infeccioses a l'Hospital Trueta de Girona. Durant la seva trajectòria ha exercit de metge assistencial a diversos centres com l'Institut Universitari Dexeus, l'Hospital Comarcal de la Selva, el de Sant Boi i l'Hospital de Bellvitge.

Abans d'incorporar-se al Trueta, va assumir càrrecs amb responsabilitats directives com coordinador del Servei d'Urgències a Bellvitge i sots-director mèdic a l'Hospital Comarcal de Sant Boi.

En l'àmbit de la recerca i la docència, el nou director ha estat investigador principal i promotor en diversos estudis multicèntrics en l'àmbit de la medicina d'urgències, és autor de publicacions a revistes nacionals i internacionals i coordina el grup de treball de Unitats de Curta Estada de la Societat Espanyola d'Urgències (SEMES). A més, ha estat tutor de residents a l'Hospital de Bellvitge, director de cursos i jornades de formació i és el coordinador i editor de l'obra col·lectiva 'Manuals de consulta ràpida, urgències'.