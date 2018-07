Neuròlegs adverteixen del risc de tirar-se de cap a l'aigua

La Societat Espanyola de Neurologia (SEN) ha advertit de l'augment de les lesions medul·lars en els mesos d'estiu per les capbussades de cap, que representen el 6 per cent del total que tenen lloc al llarg de l'any, i alerten que la meitat de les lesions medul·lars ocasionen tetraplègia.

En un comunicat, la SEN ha informat que cada any es produeixen a Espanya 100.000 nous casos de traumatisme craneoencefàlic (TCE) i unes 600 lesions medul·lars d'origen traumàtic, accidents que són més freqüents en els mesos d'estiu, vinculats als accidents de trànsit i les activitats esportives.

Així, ha destacat que les lesions medul·lars per capbussades de cap durant l'estiu representen el 6 per cent del total dels casos anuals i, a més, ha advertit que aquests casos "no deixen d'incrementar-se any rere any", de manera que totes les causes de lesions medul·lars baixen menys les provocades per la pràctica esportiva.



Causa de mort

Encara que la majoria dels TCE són lleus, aquest accident és la primera causa de mort i incapacitat en la població menor de 45 anys, mentre que les persones amb lesions medul·lars són entre dues i cinc vegades més propenses a morir prematurament. A Espanya, un 15 per cent de les persones que pateixen un TCE moren i un altre 15 per cent queda discapacitat per alguna alteració neurològica.

Tes de cada quatre pacients amb TCE són homes d'edats compreses entre 15 i 30 anys (sobretot per accidents de trànsit), encara que també es donen amb molta freqüència en la infància (durant activitats d'oci) i en els majors de 65 anys (per caigudes). En el cas de les lesions medul·lars, un percentatge destacat correspon a successos evitables, per activitats esportives i d'oci, i el perfil dels afectats és el d'un jove menor de 30 anys que sol patir l'accident en els mesos d'estiu.



Nens i adolescents, els més afectats

Així, nens i adolescents són els que amb major freqüència es veuen afectats per traumatismes craneoencefàlics o lesions medul·lars, generalment per imprudències a l'hora d'entrar a l'aigua i un 44 per cent de les lesions medul·lars greus per immersió es produeixen en la primera visita a una piscina. Segons el director de la Fundació del Cervell, Jesús Porta, gairebé el 50 per cent de les lesions medul·lars i TCE que es produeixen a l'any són deguts als accidents de trànsit i gairebé un 40 per cent a accidents laborals i esportius.

"A l'estiu, en augmentar els desplaçaments per carretera, quan a causa de la calor es descuida la utilització de cascos protectors o altres mesures de seguretat, i en incrementar-se la pràctica d'esports, sobretot els aquàtics, és quan es registra un major nombre d'accidents d'aquest tipus", ha explicat.

La SEN ha destacat la importància de l'ús d'armilla salvavides en utilitzar qualsevol tipus d'embarcació aquàtica, ja que poden prevenir fins al 85 per cent de les morts; i la precaució a l'hora d'utilitzar motos aquàtiques, ja que la possibilitat de lesió és 8,5 vegades major que en altres embarcacions a motor. També adverteix dels riscos en els tobogans d'aigua, doncs un 18 per cent dels accidents que es produeixen en un mitjà aquàtic es produeix en tobogans d'aigua, una quarta part per col·lisió entre persones.