Bevedors socials: on és el límit?

L´alcohol forma part de la cultura a Espanya i beure és un comportament que està socialment acceptat. És una cosa comuna anar a un bar a prendre unes cerveses o unes copes amb amics, companys de feina o familiars. Però, quan es creua la línia en la qual es passa de ser un bevedor social a un alcohòlic?

«La principal diferència entre el bevedor social i l´alcohòlic és que el primer és totalment lliure i decideix quan comença a beure i quan acaba. Una altra característica que els diferencia és que l´alcohòlic no té problemes per posar-se a beure en solitari, mentre que el bevedor social no es preocupa per la beguda sinó per l´ambient. En canvi, l´alcohòlic és incapaç de controlar el consum i, una vegada comença, no sap posar-se límit», ens detalla Joaquín Descals, director mèdic de Triora Alacant.

A Espanya el 78% dels adolescents ha consumit alcohol abans dels 18 anys. Els joves i adolescents cada vegada comencen més aviat a beure, el que pot derivar en efectes negatius per a la seva salut. A més, com reconeix el doctor Descals, augmenten les probabilitats de ser dependent de l´alcohol en l´edat adulta.

Si sospitem que algun familiar està patint algun problema d´addicció a l´alcohol, el primer que cal fer és parlar amb l´afectat, tractant d´empatitzar i mostrant preocupació per la seva situació, sense jutjar-lo. És fonamental intentar que prengui consciència del problema perquè es posi en mans de professionals el més aviat possible, si s´actua en les primeres fases té més fàcil solució. Però en moltes ocasions ens podem trobar que la persona en qüestió no reconeix el problema i no es deixa ajudar. En aquest cas, tret que estigui incapacitat, no podrà ingressar en una clínica de desintoxicació, només poden entrar-hi de forma voluntària.

El 75% dels adolescents entre 14 i 18 anys ha consumit alcohol alguna vegada a la seva vida

Al 2016 van morir a Espanya 25.000 homes i 12.000 dones a causa de l'alcohol. Getty Images

Joaquín Descals recomana: «Per poder ajudar algú que no vol ajuda és fonamental la intervenció de la família, establir uns límits clars sobre el que familiars i parella estan disposats a permetre. Aquests límits han d´estar molt meditats ja que, si l´alcohòlic continua consumint, s´han de complir, i han d´estar orientats perquè iniciï un tractament,

Els familiars han de donar suport a la persona que pateix addicció i estar mentalitzats per possibles recaigudes i no jutjar-lo per això. A Espanya, en qualsevol celebració o esdeveniment social està present l´alcohol, el que suposa una dificultat per a aquells pacients en procés de rehabilitació.

No hem d´oblidar que tots els alcohòlics s´han iniciat amb un consum moderat o casual. Aproximadament entre el 15 i el 20% dels que beuen alcohol, arriben a ser addictes. No a tothom l´afecta l´addicció de la mateixa manera, hi ha un component genètic. El doctor Descals assegura que hi ha diferents estudis d´investigació que demostren que hi ha un component genètic en les addiccions. «Les conductes addictives presenten una etiologia multifactorial complexa on, a més de la genètica, influeixen causes ambientals molt destacables com, per exemple, els aspectes associats a les característiques químiques de la droga o l´ambient sociocultural de les persones».

Per això, és important identificar els senyals que ens indiquen que una persona està desenvolupant una addicció. A través de certs comportaments poden saltar les alarmes perquè s´hi posi remei, i un exemple en serien els canvis d´humor inexplicables, la pèrdua d´interès en activitats socials o l´absentisme laboral.

Per prevenir que això passi, cal la implicació de la societat, de la família i dels amics. Especialment en adolescents, en què la família haurà de «canviar l´actitud permissiva i facilitar un entorn social favorable al no consum d´alcohol. Parlar amb ells avui evitarà un mal tràngol demà», diu el doctor Descals.

Un cop reconegut el problema, és fonamental posar-se en mans de professionals. A les Clíniques Triora entenen l´addicció com una malaltia biopsicosocial, i per això utilitzen un programa de tractament personalitzat per a cada pacient. «Atès que l´addicció és un procés complex, el tractament s´estén al llarg de diversos mesos i és ofert en tot moment per un equip de professionals amb una llarga experiència en el tractament de les addiccions», explica el seu director mèdic, Joaquín Descals.

En el tractament, a més d´abordar l´aspecte físic de l´addicció, tracten la part psicològica i la recuperació del sentit de la vida i els valors. Cal treballar cos, ment i ànima.