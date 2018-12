Consells per deixar de fumar aquest 2019

Deixar de fumar aquest 2019 és un dels propòsits que segurament molts esperin complir l'any que ve. Cada 31 de desembre milers de persones es prometen a si mateixes que no tornaran a portar-se un cigar a la boca. O almenys aquesta és la seva intenció.

Perquè allunyar-se del tabac, però val la pena intentar-ho. Quan s'abandona aquesta pràctica tan habitual els fumadors veuen com a poc a poc la seva qualitat de vida va millorant (a més de la seva butxaca): milloren els sentits del gust i de l'olfacte, es respira millor, disminueix el risc de patir malalties cardiovasculars o de desenvolupar càncer de pulmó, etcètera.

I com tot és qüestió d'intentar-, aquí et portem una sèrie de consells per deixar de fumar des de ja.



Comunica la teva decisió a familiars i amics

Les persones que comparteixen la teva vida han de conèixer la teva intenció de deixar de fumar el 2019 per poder recolzar-te en els moments de debilitat. Seguint aquest consell també podràs mantenir-te allunyat de totes aquelles persones que no paren d'oferir-te cigarrets.



Fixa una data

Aquest pas és molt important. Posa't com a meta deixar de fumar a partir d'un dia concret, preferiblement en un termini de dues setmanes després, i estableix mentrestant un pla per aconseguir aquest objectiu.



Canvia les teves rutines

Molts dels cigarrets que es fumen diàriament són en moments concrets i de manera inconscient, per la qual cosa és important canviar les teves rutines per aconseguir el propòsit de deixar de fumar. Si per exemple fumes una cigarreta just després de prendre un cafè, canvia aquesta beguda per un te i pot ser que notis com a poc a poc t'oblides del tabac.



Elimina les restes de tabac de la teva vida

Desfés-te de tot el que tingui relació amb el tabac, ja siguin cigarretes o cendrers que tinguis per casa. Un altre consell és netejar la roba i les cortines per eliminar l'olor que solen absorbir de les cigarretes.



Practica esport

L'esport també és capaç d'ajudar-te a deixar de fumar aquest 2019. És important centrar-se en qualsevol activitat física per evadir-te en la més que probable temptació d'agafar un cigarret. També seria interessant planificar una dieta per no engreixar-se durant els moments d'ansietat. Per això és recomanable tenir a mà refrigeris com pastanagues, fruites fresques o galetes integrals.

Alternatives saludables

Al llarg del dia patiràs temptacions, ansietat i ganes de portar-te alguna cosa a la boca. Pots reduir aquesta ansietat amb alternatives saludables com fruites fresques, palets d'api o pastanaga. Si necessites portar-te alguna cosa a la boca, prova amb un escuradents o una branca de canyella.

Una altra acció que ajuda a seguir endavant amb el projecte és la recaptació de diners. Agafa una guardiola i vés acumulant tots els diners que invertiries a comprar tabac. Aconseguiràs un bon pessic a final de mes que podràs utilitzar-lo en qualsevol altre caprici molt més saludable i enriquidor.

Però si tots aquests passos no són suficients i no aconsegueixes deixar de fumar a 2019, sempre es pot acudir al metge perquè t'assessori de la millor manera possible sobre les tècniques per reduir els símptomes d'ansietat.