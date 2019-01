Emportar-se el mòbil al lavabo és perillós per a la salut

Que el mòbil forma part de les nostres vides és a dia d'avui una cosa irrefutable. Els smartphones s'han convertit en una prolongació més del nostre cos, que ens acompanya allà on anem. A qualsevol hora i a qualsevol lloc, també als més privats. De fet, un recent estudi realitzat per l'empresa Motorola va posar en relleu que el 71% dels espanyols s'emporta el mòbil al lavabo.

El que probablement molts d'aquests usuaris de mòbil desconeguin són els riscos per a la salut als quals s'enfronten per emportar-se el seu mòbil al lavabo. I és que es tracta d'un espai ple de gèrmens i patògens, entre ells milions de bacteris. En entrar al bany amb el nostre smartphone, aquest queda exposat a multitud de microorganismes que troben en la humitat d'aquest espai un hàbitat perfecte per a proliferar.

En accedir al lavabo, aquests gèrmens entren en contacte amb el nostre mòbil, un dispositiu amb el que alhora nosaltres estem permanentment 'units' a través de les nostres mans. A partir d'aquí, només quedarà un pas perquè tots aquests bacteris i microbis puguin penetrar en el nostre organisme. Per exemple, a través de la nostra boca. Salmonel·la, norovirus, escherichia coli, estreptococs... són alguns dels gèrmens que habiten en els nostres banys, i que poden causar indigestions, febre, vòmits, diarrees...

El fet que petites partícules d'aigua s'allotgin al mòbil i que aquest s'escalfi, crea un ambient propici per a la proliferació d'aquests patògens. A més, moltes de les cobertes i carcasses dels smartphones estan fabricades amb cautxú, un material que també afavoreix la presència de gèrmens.

Tot i que la majoria de persones estan molt sensibilitzades amb la necessitat de rentar-se les mans després de passar pel bany, en realitat de poc serveix aquesta pràctica si a continuació remenem el telèfon. Per això, el millor és optar per acostumar-se a deixar el mòbil fora d'aquest espai. I de no fer-ho, l'ideal seria procedir a netejar els nostres terminals. Per a això, la millor opció és passar per la superfície del mòbil i la funda -en cas que en porti- un drap de microfibres humitejada amb una solució d'aigua amb una mica d'alcohol.