Detecten substàncies potencialment cancerígenes en protectors labials infantils

L'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) ha detectat en bàlsams labials per a nens substàncies derivades del petroli i potencialment cancerígenes, per la qual cosa recomana utilitzar altres bàlsams compostos de ceres o olis naturals.

Així ho ha manifestat l'OCU en un comunicat després d'haver analitzat quinze productes, dels quals només dos d'ells no contenien aquestes substàncies (Mineral Oils Saturated Hydrocarbons, Mosh, i Mineral Oils Aromatic Hydrocarbons, Moah).

L'organització ha destacat que donada la toxicitat del mosh l'associació europea de fabricants "Cosmetic Europe" recomana que aquesta substància no superi el 5%, i en sis dels bàlsams aquest percentatge no era l'apte.

En els set restants s'han trobat Moah, que és "una impuresa indesitjable independentment de la concentració trobada".

L'Autoritat Europea de Seguretat Alimentària no permet la presència de Moah en els aliments, ja que poden resultar cancerigen, però en els cosmètics "no hi ha restriccions pel que fa a la presència d'aquestes substàncies, tot i que es poden xuclar o empassar, especialment en el cas dels nens ".

Per això, l'OCU ha recomanat als consumidors evitar els productes labials elaborats amb olis minerals derivats del petroli o amb polímers sintètics que continguin algun d'aquests compostos: Microcrystalline Wax, Hidrogenated Microcrystalline Wax, Hidrogenated Polyisobutene, Ceresin, Ozokerite, Paraffin, Paraffinum Liquidum , petrolatum, Polyethylene, Polybutene i Synthetic Wax.

L'estudi ha reflectit que no s'han trobat aquestes substàncies potencialment cancerígenes en els bàlsams que tenen olis i greixos vegetals, com els elaborats a partir del cacau, el karité, l'oliva o la jojoba, ni en ceres naturals de plantes, d'abelles, o de lanolina.

L'organització ja ha notificat els resultats d'aquest estudi a l'Agència Espanyola del Medicament i Productes Sanitaris i ha exigit que es legisli sobre aquests contaminants en els cosmètics.