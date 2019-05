La prevenció i la rehabilitació cardíaca centren la XXIII Setmana del Cor de Gicor

La XXIII Setmana del Cor que organitza l'Associació Gironina de Prevenció i Ajuda a les Malalties del Cor, Gicor, s'ha centrat aquest any en la prevenció de les malalties cardiovasculars i la importància de la rehabilitació cardíaca.

Gicor ha previst per a avui i demà estands a la plaça Miquel Santaló de Girona per conscienciar la població dels factors de risc de les malalties cardiovasculars i la importància d'un estil de vida saludable. En les taules, que compten amb la col·laboració d'estudiants d'Infermeria i Medicina de la Universitat de Girona (UdG), de l'Escola Universitària de la Salut i l'Esport (Euses) i membres de l'Institut d'Assistència Sanitària, faran difusió del càlcul de risc coronari en funció de les taules de Regicor i de com fer la reanimació cardiopulmonar o usar un desfibril·lador; a més de donar informació sobre la rehabilitació cardíaca i la seva importància.

Un dels principals lemes de la nova junta és que Gicor ha de fomentar la rehabilitació cardíaca per tal d'evitar que no només hi accedeixi un 20% de malalts a la ciutat de Girona. És per això que la rehabilitació cardíaca va ser també la protagonista d'una de les xerrades de la Setmana del Cor, que va anar a càrrec del cap de la Unitat de Rehabilitació Cardíaca de l'hospital Santa Caterina de Salt, Eloi Àrias.

L'altra, celebrada ahir, portava per títol Present i futur de la cirurgia cardíaca i va anar a càrrec del responsable del servei de Cirurgia Cardíaca de l'hospital Josep Trueta de Girona, Daniel Padrol, i de Bernat Romero, cirurgià adjunt.

Per a dissabte hi ha prevista una caminada a Sant Miquel, amb dues possibilitats: un recorregut de 7,5 quilòmetres i l'altre, més llarg, de 12. El punt de sortida és el mateix per a tots i a la mateixa hora, partint del pont de Pedra tot fent un recorregut pel Barri Vell de Girona.

Les inscripcions es faran el mateix dia i el preu és de 5 euros i inclou l'esmorzar, una beguda i obsequis fins acabar existències.

Les activitats culminen diumenge, amb una marxa nòrdica a l'estany de Banyoles, en què col·labora Triops. El recorregut serà de nou quilòmetres i la sortida, al club natació Banhyoles, a les 9.30.

El preu de la caminada és de 5 euros (inclou esmorzar, beguda i obsequis fins a acabar existències) i hi ha la possibilitat de dinar.