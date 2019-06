Receptar «apps» per prevenir i tractar

Les aplicacions tindran com més va un paper més important en la prevenció i el tractament de les malalties i els professionals de la salut les prescriuran (alguns ja ho fan) com si fossin un fàrmac, segons la UOC.

«Les aplicacions poden ser útils per als pacients i per als professionals. Normalment, els pacients no comenten amb els metges les aplicacions que fan servir, perquè consideren que no formen part de l'estratègia terapèutica, però sí que hi estan relacionades. I a l'inrevés: hi ha professionals que recomanen aplicacions que no han estat validades i l'impacte potencial de les quals es desconeix. Així, doncs, hi ha força indefinició sobre què pot anar bé i què no, i queda molta feina per fer», explica Carme Carrion, professora dels Estudis de Ciències de la Salut i investigadora principal de l'eHealthLab de la UOC.

Per a Carrion, el futur de les aplicacions de salut passarà per personalitzar els serveis que ofereixen. «Avui dia molt poques persones continuen fent servir les aplicacions tres mesos després d'haver-les baixat», diu. «Fa poc que es desenvolupen aplicacions dissenyades per equips multidisciplinaris i no solament per desenvolupadors tecnològics», explica Carrion, i encara queda molt per fer per a augmentar-ne l'eficàcia, com incloure ludificació, crear xarxes socials associades o afegir notificacions personalitzades, per exemple.

Així com el protocol per a validar un fàrmac és consolidat i en garanteix l'eficàcia, la investigadora considera que en l'àmbit de les aplicacions que es fan servir per a la prevenció o el tractament de malalties hi hauria d'haver més regulació. En aquest sentit, l'eHealth Center de la UOC treballa en el desenvolupament d'Evalapps, una aplicació que permetrà a professionals i pacients avaluar la qualitat de les aplicacions per a controlar el sobrepès i l'obesitat.