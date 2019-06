Sí a reformar el copagament, no a la subhasta de fàrmacs

El vast anàlisi sobre quant es gasten les comunitats a través de les receptes mèdiques ha servit a l'Airef per fer una proposta concreta de mesures per intentar moderar la despesa en un futur. Es tracta d'un compendi de «bones pràctiques» que van des de la millor governança, noves mesures legals (com canviar el sistema actual de copagament farmacèutic) fins a una nova organització global per comprar els medicaments a través de subhasta, a l'estil del que es fa ara a Andalusia. Sobre això, la Federació d'Empresaris Farmacèutics Espanyols (FEFE) va abraçar recentment algunes de les mesures proposades per l'Airef com adaptar el copagament de medicaments per renda, encara que han discrepat obertament d'altres com d'adoptar el model de compra andalús. El president de la FEFE, Luis de Palacio, va alertar sobre les «greus conseqüències» per a les farmàcies que tindria aquest model de subhasta, així com per als pacients que es veurien «perjudicats greument» perquè, segons la FEFE, podria provocar falta de subministrament i fins i tot provocar que els pacients deixessin de prendre els tractaments «pels canvis dels envasos que fan servir els pacients i que canvien en funció de qui és l'adjudicatari de cadascuna de les subhastes». «Com ja hem vist a Andalusia, això també ha provocat algun petit problema d'adherència i algunes vegades fins i tot molt greu», va dir, insistint que les subhastes de medicaments «no són eficients» perquè no aconsegueixen l'estalvi que pretenen.