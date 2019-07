La hortalissa de moda gairebé sense calories que has de sopar per perdre pes sense passar gana

A l'hora de perdre pes de forma saludable els nutricionistes ho tenen clar. Molts d'ells han aprofitat aquests dies les recerques que realitzen a internet i en xarxes socials els que estan en plena operació biquini i volen perdre pes de forma segura evitant el tan temut efecte rebot per distribuir l'única teoria certa a l'hora de fa dieta: només aconseguiràs aprimar-te i per tant perdre greix si consumeixes menys calories de les que cremes. Però, un cop coneguda aquesta teoria, com posar-la en pràctica? Doncs per exemple amb aliments que tinguin molt poques calories.

Un d'aquests aliments, que precisament s'està posant de moda a les xarxes socials per tenir molt poques calories, és el tomàquet. Té només 18 i és una hortalissa molt saborosa amb la qual pots preparar un sopar deliciós i exempt de calories que et facin engreixar. En aquest sentit el tomàquet combinat amb oli d'oliva verge extra pot suposar un gran final de dia nutricional. Això sí, els nutricionistes recomanen sopar aviat per permetre que aquestes calories es cremin abans que el cos entri en la inactivitat de la nit.

Recorda, això sí, que a l'hora de perdre pes també és important que portis una vida sana i saludable. En aquest sentit l'important ha de ser canviar la teva vida i no només els teus hàbits. L'Organització Mundial de la Salut assegura que només per estar sa (ni tan sols parla de perdre pes) has de fer 15.000 passos cada dia. I això no és un objectiu menor. Et portarà hores però has de tractar de realitzar-lo. No cal anar al gimnàs quatre hores al dia per estar en forma.

No en va des d'aquest organisme i altres similars s'alerta cada vegada més de la gran quantitat de persones que pateixen al primer món malalties relacionades amb l'obesitat. I no només amb això. També amb la malnutrició per consum excessiu d'ultraprocessats ??nocius per a l'organisme.

En aquest sentit, al llarg dels últims mesos ha sorgit una tendència a les xarxes socials molt positiva i que porta els nutricionistes a demanar que cada vegada es consumeixi més menjar real, poc industrialitzat. Fruites, verdures, pa integral ... Tot un seguit de productes que pots introduir a la teva dieta gairebé sense esforç i que et suposaran una vida millor.