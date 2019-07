La crema per la pell que Sanitat ha demanat retirar per suposar un risc per als usuaris

El control de tots els productes sanitaris i farmacèutics que es comercialitzen al llarg i ample del territori estatal és un tema de vital importància per al ministeri de Sanitat i Consum. Aquesta cartera manté una estreta vigilància a través de l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris, la qual és "responsable de garantir a la societat, des de la perspectiva de servei públic, la qualitat, seguretat, eficàcia i correcta informació dels medicaments i productes sanitaris, des de la seva investigació fins a la seva utilització, en interès de la protecció i promoció de la salut de les persones, de la sanitat animal i el medi ambient".

Aquesta agència es dedica, entre altres punts al "seguiment continu de la seguretat i eficàcia dels medicaments un cop comercialitzats i el control de la seva qualitat" i "el seguiment de la seguretat dels cosmètics i els productes de cura personal".

Ara, l'Aemps ha emès un avís de medicaments d'ús humà a través del seu portal digital per informar que ha trobat irregularitats en el fàrmac Tromboben 1 mg / g Es tracta, segons explica la mateixa agència, d'una crema "per ús cutani que aplicada sobre la pell millora el flux sanguini "i s'utilitza per a l'"alleugeriment local simptomàtic dels trastorns venosos superficials com pesadesa i tibantor en cames amb varius a adults "i" alleugeriment local simptomàtic d'hematomes superficials produïts per cops en adults i nens més d'1 any ".

L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris explica que el defecte es deu a la "detecció d'un fora d'especificacions en la quantitat de principi actiu". Per això, l'Aemps ha decidit adoptar com a mesura cautelar la "retirada del mercat de totes les unitats distribuïdes del lot N03 i devolució al laboratori per les vies habituals". Al seu torn, ha demanat als organismes sanitaris de les diferents comunitats autònomes que facin un seguiment de la retirada.

El ministeri de Sanitat també manté un ferri control sobre aquells productes d'alimentació que puguin arribar a suposar un risc per a l'usuari.