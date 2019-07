Delfina, la nena que ha superat el càncer després de 52 sessions de quimio

Delfina, una nena de vuit anys d'Argentina, ha aconseguit curar-se d'un càncer pel qual s'ha enfrontat a un total de 52 sessions de quimioteràpia. Així ho ha anunciat la seva mare el passat 19 de juliol a la pàgina de Facebook 'Todos por Delfi', creada per aconseguir suports per a la nena, amb una foto de la petita en la qual sostenia un cartell que deia "he vençut al càncer".

El diagnòstic de Delfina era un dels més complexos i de ràpid creixement: un limfoma de Burkitt, segons ha explicat en un comunicat el departament de Sanitat del govern regional de Tucumán. L'hi van detectar després que els seus pares la portessin al metge quan la petita va començar a perdre la gana i a patir dolors a l'estómac, diarrees i vòmits. A la seva pàgina de Facebook Delfina ha relatat amb la seva mare el seu procés de recuperació.

Mayra, la mare de la petita, ha explicat que va haver de deixar la seva feina per poder acompanyar Delfina durant el seu tractament i que va aconseguir cobrir les despeses de l'hospital a través de la 'Fundació Flexer', dedicada al suport de nens amb càncer.

No es pot garantir que no hi hagi recaiguda

Delfina ha relatat en declaracions al diari argentí 'Clarín' que finalment es va acabar acostumant a les seves llargues estades a l'hospital: "La primera vegada que em van internar pensava que em tractarien malament, jo no els contestava res, però després em vaig acostumar als doctors, a les injeccions. Ja no ploro quan em treuen sang ".

El doctor Juan José Chaín, que ha format part de l'equip multidisciplinari encarregat d'atendre Delfina, ha explicat que no poden estar segurs que la petita no pateixi una recaiguda en un futur i que continuarà amb els controls de revisió "per poder mantenir-la lliure de la malaltia ". La petita seguirà una dieta adaptada i tindrà cures especials, ja que segons ha explicat Mayra "hi ha una possibilitat que la malaltia torni". "Seria el pitjor que ens pot passar", ha expressat.

Nombroses persones han mostrat la seva solidaritat a Delfina a través de la pàgina de Facebook.