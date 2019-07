Campanya per fomentar el diagnòstic i acabar amb l'estigma de l'hepatitis C

La Federació Nacional d'Infermers i Trasplantats Hepàtics (FNETH), el Grup de Treball sobre tractaments del VIH i Apoyo Positivo van presentar ahir una campanya sota el missatge «Pots ser tu», amb el suport de l'Associació Espanyola per l'Estudi del Fetge i la col·laboració de les companyies biofarmacèutiques AbbVie i Gilead. La iniciativa, que coincideix amb la celebració del Dia Mundial contra l'Hepatitis aquest diumenge, 28 de juliol, es podrà veure tant a la xarxa de Renfe i Rodalies com a les estacions de Sants, passeig de Gràcia o plaça Catalunya de Barcelona.

Aquesta campanya pretén conscienciar sobre l'hepatitis C, promoure el diagnòstic precoç i reduir l'estigma de la malaltia, animant la població a assistir de manera voluntària al metge davant de qualsevol sospita d'haver pogut tenir contacte amb el virus, per així contribuir al repte d'eliminar la malaltia.

A més, les organitzacions han amplificat la iniciativa a través d'una campanya que es farà per xarxes socials on es podrà trobar informació detallada sobre la malaltia de l'hepatitis C, les possibles vies de transmissió i els factors de risc.