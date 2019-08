Professionals de salut mental atendran a Tortosa adolescents amb addiccions

Salut ha creat a Tortosa una unitat funcional per optimitzar i millorar l'atenció als adolescents amb problemes greus de consum de substàncies. El Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil i el Centre d'Atenció i Seguiment a les Addiccions operen des del 3 de juny amb protocols de tractament compartit, consultories i distribució de flux de pacients, i estan formats per professionals de salut mental i d'addiccions. La directora de Salut a l'Ebre, Mar Lleixà, va explicar que s'han coordinat dos serveis que ja existien per separat per complementar-se. En el centre s'hi tractaran patologies psiquiàtriques infantils i juvenils, a menors de 18 anys, i també trastorns causats per consum greu de substàncies. L'organització funcional integrada millora la detecció de conductes de risc i permet desenvolupar estratègies d'intervenció precoç.

També s'oferirà un programa de tractament especialitzat, intensiu, immediat i eficaç per a adolescents amb problemes d'addicció o patologia dual -addicció i trastorn-. Aquesta unitat s'ha creat arran de l'augment del nombre d'adolescents amb problemes de consum de tòxics que atenia el CAS. L'any passat el centre va atendre fins a una trentena de joves.