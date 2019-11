Més de 150 professionals sanitaris del Trueta es vacunen contra la grip

Un total de 152 professionals sanitars es van vacunar ahir al vestíbul de hospital Trueta de Girona en el marc de la campanya V de Vacuna't . La marató de vacunació va tenir lloc ahir des de les 7 del matí fins a les 4 de la tarda i la valoració del seguiment va ser positiva, tal com expressaven al compte de Twitter: «Implicats com el que més! Al Trueta seguim amb la campanya de vacunació contra la #grip entre personal sanitari». L'Institut Català de la Salut (ICS) va organitzar ahir una jornada per conscienciar els professionals sanitaris sobre la importància de vacunar-se contra la grip per protegir-se ells mateixos i, també, per evitar la transmissió del virus als pacients que atenen i als seus companys. L'objectiu de la jornada és arribar a un índex de vacunació del 50% entre el personal sanitari. És la segona vegada que l'ICS impulsa aquesta iniciativa i, com l'any passat, es concentra en un únic dia als hospitals i centres d'atenció primària.