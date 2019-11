Un miler de professionals d'atenció primària podran fer teletreball

Un miler de metges de família i de professionals d'infermeria d'atenció primària podran fer una part de la jornada laboral fora del centre de salut. El director gerent de l'Institut Català de la Salut (ICS), Josep Maria Argimon, va anunciar dimarts una inversió de 600.000 euros per passar dels 125 professionals que han participat en una prova pilot de teletreball a 1.000 abans de l'estiu, que representen aproximadament un 10% del personal. Quan fa prop d'un any de la vaga de facultatius als CAPs que es va allargar quatre dies i que va acabar amb un acord entre el Govern i el sindicat Metges de Catalunya per millorar la qualitat assistencial i les condicions laborals, Argimon assegura que han augmentat els temps d'atenció els pacients però reconeix que, en canvi, «pràcticament no ha millorat l'accessibilitat a les consultes». L'ICS també vol reduir la càrrega burocràtica dels metges i limitar al màxim aquelles tasques que no tenen a veure amb l'assistència, com per exemple haver de fer certificats per justificar absències escolars o certificats de fe de vida per a l'Institut de Seguretat Social (INSS).

Amb la possibilitat que 1.000 metges puguin fer una part de la jornada per teletreball, l'ICS vol afavorir la flexibilitat dins la consulta i la conciliació laboral i personal i promoure noves fórmules d'atenció. Aquesta part de teletreball correspondria, previ acord amb l'equip, amb el terç de jornada en què els metges no atenen pacients i que es reserva per a tasques anomenades d'endreça de consulta –gestió de plans de mediació, redacció d'informes mèdics, valoració de proves diagnòstiques, seguiment de baixes laborals, entre altres– i a la formació. A més, podrien entrar en aquesta part de teletreball les consultes virtuals, que l'ICS també vol potenciar.

Argimon considera que l'acord signat amb el sindicat Metges de Catalunya, que havia convocat la vaga a l'atenció primària de l'ICS el novembre passat per exigir millores urgents sobretot davant de la sobrecàrrega assistencial, «pràcticament està tot complet». Entre les mesures, van acordar augmentar els metges de família.