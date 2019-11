Formen professionals en abusos sexuals infantils

Aquest mes, una seixantena de professionals s'han format en prevenció i detecció d'abusos sexuals infantils. Dipsalut (Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona) ofereix aquesta formació per primera vegada i va dirigida a professionals que treballen amb infants i adolescents, especialment als dels serveis socials. El curs L'abús sexual infantil: trenquem amb el silenci està impartit per la Fundació Vicki Bernadet, dedicada a l'atenció integral, prevenció, formació i sensibilització dels abusos sexuals a nenes i nens. La presidenta de l'entitat, Vicki Bernadet, i la psicòloga Pilar Polo en són les docents. S'hi donen a conèixer les característiques i les conseqüències dels abusos sexuals a infants; es reflexiona sobre el paper dels professionals que treballen amb menors pel que fa a la prevenció i detecció d'aquest tipus de violència; i es comparteixen les pautes d'actuació, circuits i protocols bàsics que cal seguir en cas de tenir sospita o coneixement d'un d'aquests casos.

L'objectiu final és proporcionar eines per poder prevenir, identificar i respondre davant la violència sexual contra els menors. Pilar Polo subratlla la importància de les accions formatives: «A tot arreu on hem fet incidència formativa, surten casos. L'ambient passa a ser prou receptiu perquè els infants expliquin el que els preocupa». Diu que cal trencar definitivament el silenci que sovint encara hi ha a l'entorn d'aquest tema: «Els abusos es perpetuen perquè ningú explica què passa o perquè, quan la víctima ho explica, es guarda silenci per por a afrontar-ho, per l'estigma social o per desconfiança en el sistema judicial. Això només protegeix els abusadors». «Necessitem adults formats, protectors de la infància, i disposats a parlar i a actuar», remarca. Des de la Fundació Vicki Bernadet es recorda que un de cada cinc menors pateix algun tipus d'abús sexual abans dels disset anys i que la majoria dels abusos –nou de cada deu casos– es produeixen dins el cercle de confiança.

La formació ha superat totes les expectatives i aquest mes es farà una segona edició amb les inscripcions completes. És per això que Dipsalut ja n'està programant més edicions per al 2020.